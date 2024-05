Speisen am Herd angebrannt: Küche fängt Feuer

In Innsbruck kam es am Montag gegen 9.30 Uhr zu einem Küchenbrand im Stadtteil Hötting. Im fünften Stock eines Mehrparteienhauses wurde plötzlich Alarm geschlagen. Als Brandursache konnten angebrannte Speisen auf dem Herd in der Küche der Wohnung erhoben werden. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer in kurzer Zeit löschen. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Personen wurden keine verletzt.