Polizei sucht nach Unfällen mit Verletzten Zeugen

Bereits am 1. Mai fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer eine Fußgängerin an. Der Lenker parkte gegen 10.15 Uhr seinen Wagen vor dem Kurhaus aus und touchierte die 37-Jährige, die sich gerade hinter dem Fahrzeug befand. „Die Fußgängerin kam zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu“, so die Polizei.