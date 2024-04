Zeugen schlugen Alarm: Waldstück in Karres brannte

Zu einem Waldbrand-Einsatz musste die Feuerwehr von Karres (Tiroler Bezirk Imst) am Samstagvormittag ausrücken. Ein kleines Stück Vegetation nahe einer Baumhütte, bei der sich meist spielende Kinder aufhalten, war in Brand geraten. Der Schaden hält sich glücklicherweise in Grenzen.