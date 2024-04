Lachs-Bowl war so grauslich, dass Tester streikten

Weitere drei Schalen entsprachen den Qualitätsanforderungen

Darüber hinaus wurden drei weitere Produkte zwar auch für in Ordnung befunden, allerdings wiesen sie eine erhöhte Anzahl an Enterobakterien auf. Sie gelten als sogenannte Hygieneindikatoren und deuten bei einem erhöhten Vorkommen in der Regel auf einen möglichen hygienischen Mangel hin. Zudem stellten die Tester bei zwei dieser Proben auch leichte sensorische Mängel im Hinblick auf Geruch und Geschmack einzelner Zutaten fest.