„Die Simpsons“ lassen 34 Jahre alte Figur sterben

„Simpsons“ trauern um Beisl-Besucher Larry

Doch künftig müssen die „Simpson“-Fans auf den Beisl-Besucher verzichten. Denn in der Folge „Cremains of the Day“ aus der 35. Staffel, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, starb Larry mit (fiktiven) 42 Jahren.