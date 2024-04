Suchhundestaffel übte den Ernstfall

Kürzlich fand die Landeseinsatzübung der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Steiermark in Bruck an der Mur statt. Erfahrene Hunde und ihre Herrln und Frauerln standen dabei im groß angelegten Sucheinsatz nach einer vermissten Person. Die Übung zog sich dabei auf einer Fläche von 23 Hektar, was einer Fläche von 45 (!) Fußballfeldern entspricht! Per Funk und GPS standen die Verantwortlichen dabei stets in Verbindung, um ihre Teams dementsprechend koodrinieren und lenken zu können. Ab 14.30 Uhr wurde gesucht, um 19 Uhr wurde die vermisste Person schließlich entdeckt.