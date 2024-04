Das Wohnbaupaket aus Wien landet im Landtag

Wie viel Geld dann tatsächlich in Grundstücke fließt, ist noch offen. Zunächst soll das Eigenkapital der Land-Invest auf zehn Millionen Euro aufgestockt werden. Das wird heute, Mittwoch, im Landtag beschlossen. Die Bundesregierung will mit dem jüngsten Wohnbaupaket die Vertragsraumordnung in der Verfassung verankern. Also, dass bestimmte Bedingungen an eine Bauland-Widmung geknüpft werden. Das würde auch die Land-Invest aufwerten.