Kupferdiebe haben jetzt Gotteshäuser im Visier

Zunächst wurde die Quirinuskirche in Fischamend heimgesucht. Dort wurden unbemerkt in einem Tatzeitraum von fünf Tagen ebenso viele Dachrinnen demontiert und mitgenommen. Wenig später wurde die rund einen Kilometer entfernte und ebenfalls in Fischamend beheimatete Kirche St. Michael zum Ziel auserkoren. Drei Stück Dachrinnen wurden vermutlich ebenfalls in den Nachtstunden von diesem Gotteshaus gestohlen.