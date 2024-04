42 Mal mit Schraubenzieher und Messer zugestochen

„Hatte Messer zum Öffnen von Dosen dabei“

„Mein Mandant bekennt sich nicht schuldig zum Mordversuch. Er hatte die Absicht, die Frau zu verletzen, wollte sie aber nicht töten“, entgegnet sein Verteidiger Philipp Winkler. Belegt sei dies durch die geringe Einstichtiefe der Dutzenden Treffer an Rücken, Hals, Gesicht, Nacken und Händen. Zudem habe der Kosovare ein abgebrochenes Messer verwendet. „Warum hatten Sie überhaupt ein Messer und einen Schraubenzieher mit dabei?“, will Frau Rat wissen. „Ich kam von der Baustelle. Es passiert mir oft, dass ich da noch Werkzeuge eingesteckt hab in der Hosentasche.“ – „Aber ein Küchenmesser ist doch kein Baustellenwerkzeug?“, fragt die Richterin nach. „Damit habe ich in den Pausen Dosen geöffnet.“