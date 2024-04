Wenn die Schule zum Zwölf-Hauben-Tempel wird

Normalerweise herrscht hier strenge Ordnung: Keine offenen Haare, kein Nagellack. Schuluniform. Heute aber wird in bunten Hosen, verschiedenfarbigen Socken, mit Cappy sowie bunt lackierten Nägeln gekocht. Und mit zwölf Hauben! „Lernen von den jungen Wilden“, heißt das Projekt, das Feuer in die Küche der Tourismusschulen in Zell am Ziller bringt.