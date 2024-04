Bellingham: Das schafften weder Ronaldo noch Messi

In der Tat wurde der Engländer am Montag bei der Laureus-Sports-Awards-Gala als „Breakthrough of the year“, also als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet. Sportartenübergreifend, wohlgemerkt, also nicht nur in der Kategorie Fußball. Die anderen Nominierten waren Schwimmer Qin Haiyang, Fußballspielerin Salma Paralluelo, Mittelstreckenläufer Josh Kerr, Fußballspielerin Linda Caicedo und Tennisspielerin Coco Gauff. Die Auszeichnungen wurden von einer Jury aus 69 Sportlerinnen und Sportler der Laureus Academy vergeben, darunter mit Franz Klammer auch ein Österreicher.