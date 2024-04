Mordversuch mit fünf Promille: Zwei Jahre Haft

Die Mutter des Angeklagten sitzt besorgt im Verhandlungssaal, der Vater geht vor der Tür auf und ab. Ihr 35-jähriger Sohn wird in Handschellen vorgeführt. Am 6. Dezember des Vorjahres attackierte er seine Eltern. Der Frau drückte er ein Messer an die Kehle, den Vater würgte er. „Das wäre eigentlich ein Verfahren wegen versuchten Mordes gewesen“, so die Staatsanwältin. Der Wiener muss jetzt aber „nur“ vor einem Einzelrichter Platz nehmen.