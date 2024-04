Diese ÖFB-Legionäre sind mittendrin im Titelrennen

Marko Arnautovic mit Inter Mailand in Italien und Kevin Wimmer mit Slovan Bratislava in der Slowakei haben den Meistertitel in dieser Saison schon in der Tasche. David Alaba (Real Madrid) und Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad) werden wohl bald folgen. Auch in Belgien, Dänemark, Griechenland und Kroatien sind österreichische Fußball-Legionäre mittendrin im Meisterkampf. Ein Überblick: