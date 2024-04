Austria Lustenau gegen WAC ab 18.30 Uhr LIVE

Das Gefühl eines Sieges haben Austria Lustenau und der Wolfsberger AC schon länger nicht mehr auskosten dürfen. Der WAC wartet seit zwei Monaten auf ein Erfolgserlebnis, in der Qualifikationsgruppe stehen bis dato vier Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Die Lustenauer wollen heute in Bregenz drei Tage nach dem 1:1 im Lavanttal an die gute Leistung anschließen und im Kampf gegen den Abstieg voll anschreiben.