Leiser Frust, laute Empörung und Psycho-Spielchen!

Aber Heraf will vor den letzten fünf Runden nicht nur das eigene Team aufbauen, sondern Gegner einschüchtern. Wie Altachs Joachim Standfest, der nach dem 2:2 fürs morgige „Rückspiel“ in Linz die Messer wetzt und ankündigt: „Wir müssen schärfer in die Zweikämpfe gehen!“ Mit Gerald Scheiblehner betonte sein Linz-Gegenstück dagegen, Tirol dank dem 2:2 im Ländle zurück in den Abstiegskampf geholt zu haben und dazu kündigte er für das morgige Heimspiel auch an: „Vielleicht gibt es Schiedsrichterentscheidungen, die fußballnah sind – dann können wir auch gewinnen!“