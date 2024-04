Vorarlberger Wasserrettung war im Dauereinsatz

Mehr Boote waren auf Hilfe angewiesen

Unerfreulich ist die gestiegene Zahl an Personensuchen, die ohne Ergebnis blieben. Hier wurde eine Steigerung von fünf auf zwölf registriert. Die Wasserrettung macht dafür die wachsende Beliebtheit von Stand Up Paddle Boards zumindest mitverantwortlich. Auffällig ist die Häufung von Einsätzen im nautischen Bereich am Bodensee. Im Jahr 2022 musste die Wasserrettung drei Boote abschleppen, im vergangenen Jahr waren es bereits 16, zu Tierrettungen mussten die Freiwilligen sechsmal ausrücken.