Anhänger bohrte sich bei Crash in Fahrgastraum

Erneut hat sich in Oberösterreich ein schwerer Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Pkw ereignet. Gegen 6.45 Uhr am Montagmorgen hatte ein 56-jähriger Fernfahrer aus Polen sein Gespann auf der Rieder Bundesstraße zwischen Haag am Hausruck und Grieskirchen mit Alarmblinkanlage an den rechten Fahrbahnrand gesteuert. Er wollte sich, wie er später angab, vergewissern, ob er auf dem richtigen Weg sei.