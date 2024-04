Echte Steinbrunner pfeifen sich einfach nichts!

Die Caledonian Pipes and Drums Burgenland, auch Störche genannt, sind stets bemüht, ihr musikalisches Level voranzutreiben. Pro Jahr stehen an die 40 Auftritte auf dem Programm. „Wir sind eine Hobbyband“, so Kapellmeister und Mastermind Thomas Torda, der von einem „unvergesslichen Erlebnis“ erzählt. Im Vorjahr baute Star-Violinist Andre Rieu die Dudelsack- und Trommelklänge der Burgenländer in seine zwei ausverkauften Vorstellungen in der Wiener Stadthalle ein.