Das Ende des legendären Kino-Zeitalters

80 Jahre lang wurden hier Filme gezeigt. Hausherrin Anny Mayer-Schönberger führte ein sympathisches Regiment. Aufgrund ihrer hervorragenden Kontakte zum Filmverleiher Constantin konnte sie immer wieder Filmpremieren in den Pinzgau holen. Beispiele dafür gibt es genug: von „Rosen in Tirol“ mit Hans Moser 1952 bis zu „Tafelspitz“ mit Christiane Hörbiger und Otto Schenk in den 90ern. Als das Fernsehen den Kinos immer mehr den Rang ablief, konnte Mayer-Schönberger mit den großen Filmtempeln noch mithalten.