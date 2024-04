10-jähriger Bub sprang in Panik aus dem 2. Stock

Rettung per Drehleiter

Die Feuerwehren retten die Bewohner teilweise mit der Drehleiter aus dem völlig verrauchten Haus. 14 Menschen wurden verletzt, die meisten zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu. Ein zehnjähriger Bub war so verzweifelt, dass er vom Balkon im zweiten Stock aus in den Garten sprang. Der durch den Regen aufgeweichte Rasen dürften den Sturz gebremst haben. Der Bub ist zwar noch im Krankenhaus, aber am Weg der Besserung.