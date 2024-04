Brand in Haus: Mieter springt aus dem 2. Stock

Nach dem Großbrand in Lenzing waren am Abend schon wieder acht Feuerwehren bei einem gefährlichen Brand in Oberösterreich im Einsatz. In St. Pantaleon (OÖ) war in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 15 Personen mussten gerettet werden. Ein Mieter sprang aus dem zweiten Stock.