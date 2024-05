Mitten in Graz entscheidet sich Motorsport-Zukunft

Mehrere aktuelle Formel-1-Fahrer haben schon in jenem Schalensitz Platz genommen, den die kolumbianische Rennfahrerin Tatiana Calderon an diesem Vormittag für ein paar Demo-Runden auf dem Red Bull Ring in Beschlag nimmt. In einem Formel-3-Boliden. Virtuell. Und mitten in Graz.