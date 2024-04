Spartenchef: „Tourismus ist nicht an allem schuld“

„Versuchen, den Anteil der Öffi-Anreisen zu heben“

Dass es an den Wochenenden in gewissen Regionen wie im Zillertal, Achensee, um Kitzbühel oder am Fernpass wegen des Urlauberverkehrs zum Stillstand kommt, das leugnet Rainer nicht. „Wir sind bemüht und versuchen alles, um den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Freilich wäre es wünschenswert, wenn mehr Gäste mit Bahn und Bus kommen. Doch das ist nicht so einfach – vor allem im Winter mit dem sperrigen Gepäck“, betont Rainer.