„Die Wirtschaft im Zillertal erstickt im Verkehr!“

Auch in Sachen Mobilitätsplan Zillertal sei der Geduldsfaden im Tal mittlerweile gerissen. „In den vergangenen Jahren wurde intensiv am Gesamtkonzept inklusive Modernisierung der Zillertalbahn gearbeitet. Der Grundsatzbeschluss der Landesregierung war ein Hoffnungsschimmer. Doch anstatt endlich die Züge zu bestellen, wird wieder gerechnet. Die Querschüsse auf Beamtenebene sind dabei nicht hilfreich. Wenn wir so weiterwurstln, wird uns diese Entscheidungsschwäche auf den Kopf fallen und wir werden, aufgrund der in die Jahre gekommenen bestehenden Zuggarnituren, mit einem Schienenersatzverkehr konfrontiert werden. Da die Verkehrslage im Zillertal ohnehin schon katastrophal ist, gilt es, ein solches Szenario tunlichst zu vermeiden“, so Rainer.