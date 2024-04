Für Wasser und Kanal floss 15 Jahre keine Gebühr

Es herrschen offenbar Zustände, die von einer ordentlichen Führung der Geschäfte weit entfernt sind.“ So fasst Petra Wimmer, Nationalrätin und SPÖ-Vorsitzende des Bezirks Wels-Land, den Bericht des Landesrechnungshofs (LRH) über Steinhaus zusammen. Während der in der Kritik stehende FP-Bürgermeister Harald Piritsch Zustände wie in anderen Gemeinden auch sieht, spricht Wimmer von einem Skandal.