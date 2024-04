Immobilienentwicklung unter der Lupe

Langfristige Abhängigkeit

Der Rechnungshof nahm nun drei der insgesamt elf in Vorarlberg bestehenden PSG unter die Lupe, jene in Sulzberg, Doren und Schruns, – und machte einige Mängel aus. So kritisiert der RH, dass die Gemeinden durch die Partnerschaften eine „langfristige Abhängigkeit“ eingehen würden, die durch den Umstand verstärkt werde, dass die privaten Partner (Banken und Beraterunternehmen) miteinander verflochten seien. Der RH empfiehlt zudem, dass Entscheidungen nicht ohne Zustimmung der Gemeinden getroffen werden können. Auch beim Thema Compliance sieht der RH Verbesserungspotenzial: „Weil Vorstandsmitglieder Aufträge für die Genossenschaft vergeben und gleichzeitig für Auftragnehmer tätig sind, kann dies zu Interessenkonflikten führen.“