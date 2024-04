Bevölkerungswachstum im Ländle geht etwas zurück

In den vergangenen zwölf Monaten ist das Bevölkerungswachstum auf eine vorläufige positive Geburtenbilanz mit einem Plus von 462 Personen und die errechnete Wanderungsbilanz mit einem Plus von 2288 Personen zurückzuführen. Die Wanderungsbilanz trägt folglich mit 83 Prozent deutlich stärker zur steigenden Bevölkerungsentwicklung bei als der Geburtenüberschuss mit knapp 17 Prozent.