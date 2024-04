Patient denkt schon wieder ans Schwammerlsuchen

„Es war schlimm“, erzählt er von früher. Es habe ihm die Brust bei jedem Atemzug richtig zugeschnürt. Dazu kamen schmerzhafte Wasseransammlungen in den Beinen. An Stiegensteigen war überhaupt nicht mehr zu denken. Schmidauer stürzte mehrmals. Seine Ehefrau Antonia war und ist immer an seiner Seite.