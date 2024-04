„Krebsfreundschaft“ als Botschaft der Hoffnung

Lisa Jost: Ich will für Olivia da sein

„Ich hatte Gänsehaut, als ich von der Krankheit von Olivia erfahren habe und jetzt will ich für sie da sein, so wie sie für mich da war“, meint Jost. Nach dem ersten Schock, geht es für Olivia gesundheitlich bergauf, die Chemo schlägt an, auch eine Stammzellenspende scheint derzeit nicht nötig. Nicht nur die gleiche Krankheit und dass beide ihr Schicksal in den Sozialen Medien öffentlich gemacht haben, verbindet die „Krebsfreundinnen“, sondern auch ihr Kampfgeist.