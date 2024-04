Großer Bahnhof bei Zugstaufe in Bludenz

„Zug-Paten“ waren mit dabei

Am Mittwoch wurde jeder dieser Züge wurde nach einer Vorarlberger Region, Stadt oder Gemeinde benannt – zwei Garnituren tragen als Zeichen der Nähe zu den Nachbarn die Namen „Kanton St. Gallen“ und „Lindau“. Zur Zugtaufe vor der Technischen Werkstatt der ÖBB in Bludenz fanden sich neben Mobilitätslandesrat Daniel Zadra und ÖBB-Personenverkehr-Regionalmanager Marcus Ender auch die „Zug-Paten“ wie Bürgermeister in Andrea Kaufmann (Dornbirn), Florian Kasseroler (Nenzing), Nico Flachsenberger (Eichenberg), Lukas Greussing (Möggers), Andreas Kresser (Hörbranz), Wolfgang Langes (Hohenweiler), Frank Matt (Lochau) sowie mit Gemeinderat Alexander Schwaszta (Rankweil) ein.