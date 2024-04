Vergewaltigung zu Weihnachten als „Mutprobe“

Dass Angeklagte vor Gericht nicht immer die ganze Wahrheit erzählen, sich mit ihrer Aussage selbst schützen wollen, kommt in Strafprozessen wohl regelmäßig vor. Und ist auch ihr gutes Recht. Die Verantwortungen, die ein Rumäne und ein Italiener im Wiener Landl liefern, sind aber nur schwer mitanzuhören. Noch erschreckender ist aber die Anklage: Am 25. Dezember – zu Weihnachten – schlugen sie eine Frau in der Nähe des Floridsdorfer Bahnhofs brutal nieder, vergewaltigten sie und stahlen danach noch ihre Handtasche und ihr Handy.