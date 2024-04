Oberösterreich lässt es ordentlich krachen

Laut wird es von 18. bis 21. April ob der Enns, wenn sich die heimischen Musikgruppen die Klinke in die Hand drücken. Die Symphonic Metal Band Edenbridge feiert 25-jähriges Jubiläum in Enns, alles, was das Salzkammergut musikalisch hergibt, zeigt REFiRiG’n bei einer Tour. Und Lehrer und ehemalige Schüler des oberösterreichischen Landesmusikschulwerks spielen in Bad Schallerbach groß auf.