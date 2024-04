Am Sonntag geht es autofrei um den Ossiacher See

Nach dem kurzen Schlechtwettereinbruch kündigen sich für das Wochenende wieder die Sonne und mildere Temperaturen an. So erwartet auch die Radfahrer und Skater, die am Sonntag beim 19. autofreien „Krone“-Erlebnistag rund um den Ossiacher See teilnehmen, freundliches Frühlingswetter.