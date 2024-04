„Habe die Lady-Teile einer 14-Jährigen da unten“

Frauenarzt bestätigt es

In ihrem Podcast „Misspelling“ schwärmte sie über die positiven Folgen davon, dass sie ihre fünf Kinder alle per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht hatte: „Ich mache es jetzt offiziell und gebe mal eine Sekunde etwas an. Mein Frauenarzt hat mir bestätigt, dass meine Lady-Teile da unten die einer 14-Jährigen sind – voll intakt!“