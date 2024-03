Tori Spelling reichte Scheidung von McDermott ein

Spelling will alleiniges Sorgerecht

Und Tori Spelling, die in den 90er-Jahren als Donna Martin in „Beverly Hills, 90210“ zu sehen war, zog jetzt den endgültigen Schlussstrich unter ihre Ehe. Unter Berufung auf die Gerichtsdokumente berichtete „TMZ“, die 50-Jährige habe Ende der Woche die Scheidung eingereicht, als Trennungsdatum den 17. Juni 2023 datiert – also kurz, nachdem die Familie im letzten Jahr noch den 15. Geburtstag von Tochter Stella im Beverly Hilton Hotel gefeiert hatte (Posting unten). Grund für das Aus: „unüberbrückbare Differenzen“.