Feuerwehr fand im Keller eine Männerleiche

Es waren dramatische Szenen, die sich am Dienstag gegen 8 Uhr in einer Siedlung in Enns abgespielt haben. Aus einem Wohnhaus drangen dichte Wolken. Ein Polizeibeamter, der als einer der Ersten am Schauplatz eintraf, versuchte noch vergeblich in den Keller vorzudringen, wo das Feuer lokalisiert wurde. Der dichte Rauch verhinderte das jedoch.