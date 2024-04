Kardashian räkelt sich in heißen Schlangen-Bikinis

In den Kommentaren überschlagen sich Kims Fans nur so mit Komplimenten. „Soo heiß“, kommentierte ein User. „Einfach atemberaubend!“ Auch Kims Schwester Khloé kommentierte die sexy Fotostrecke: „Beruhige dich, du heiße Frau.“ Auch Katy Perry und Bezos-Verlobte Lauren Sanchez schwärmten von der neuen Kollektion. „Oh mein Gott, ich muss bis Mittwoch warten“, kommentierte Perry. „Ich liebe es so sehr“, so Sanchez.