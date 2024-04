Viel Lärm um Gründung der neuen blauen Stadtpartei

Bei der kommenden Gemeinderatswahl in drei Jahren möchte die FPÖ wieder in Stadl-Paura kandidieren. Nach der Auflösung 2021 hat sich wieder ein Team formiert. Da Parteichef Slobodan Pupeter aber auch noch in der Liste Popp aktiv ist, gibt es Zoff mit Bürgermeister Christian Popp, dem Gründer der Liste.