„Am Wörthersee“-Trailer war ein reiner Werbegag

Filmemacher, Produzenten und Medien rätselten gut zwei Wochen lang, was es sich mit der groß angekündigten Serie „Am Wörthersee“ auf sich hat. Denn alleine der Trailer, der am 1. April veröffentlicht wurde, prophezeite ein Meisterstück der Sonderklasse. „Das war eine reine Werbeaktion für unsere Region“, lüftet am Montag der ehemalige Tourismuschef der Wörtherseeregion Roland Sint das Geheimnis. Denn immerhin habe sich der Touristiker gedacht, dass die klassischen Werbesujets und Videos längst überholt sind. Und die Aktion fruchtete.