So sollen Beeinträchtigte mehr Jobchancen bekommen

Probezeit in Unternehmen

LH Thomas Stelzer, Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) und Sery-Froschauer präsentierten sie am Montag. So soll mit einem neuen Beschäftigungsmodell eine Art Probezeit geschaffen werden. Beeinträchtigte arbeiten für maximal ein Jahr in einem Betrieb, mit dem Ziel danach am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.