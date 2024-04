Mit erstem Frühjahrssieg gelang Sprung an Spitze

Stürmer hat 50-Prozent-Quote

Beachtlich: Wenn Knipser Brandl, der 17 der 34 Saisontore selbst erzielt hat, trifft, schreiben die Wallerseer auch an. Lohn: Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr klettert der Ex-Westligist gleich auf Platz eins in der Tabelle. „Sollten wir den Wiederaufstieg schaffen, hat Brandl bereits zugesagt, dass er bleibt“, verriet Hajek. Über den Aufstieg selbst will das Trainerurgestein freilich nicht reden. „Es passiert einfach jede Woche zu viel in der Liga!“