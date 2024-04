Ein Hotel in Bad Aussee als Oase für die Literatur

Tags darauf dann lädt man am Nachmittag zu einem besonderen Event in den Salzwelten Altaussee: Starbariton Rafael Fingerlos und Akkordeon-Virtuose Nikola Djoric loten am „unterirdischen Literasee“ das Verhältnis von Wort und Musik aus. Am Samstagabend dann ist mit Kat Menschik eine der aktuell erfolgreichsten und einflussreichsten Illustratorinnen zu Gast, die zuletzt eine Novelle der Wiener Autorin Jaqueline Kornmüller zu einem Gesamtkunstwerk namens „Das Haus verlassen“ verarbeitet hat.