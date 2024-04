15-Jähriger kollidierte auf Flucht mit Polizeiauto

Gegen 21.30 Uhr kam einer Polizeistreife in Enns am Samstag bei einem Kreisverkehr ein Mopedlenker (15, aus dem Bezirk Perg) auf deren Fahrbahn entgehen. Also nahmen die Beamten die Nachfahrt auf, wobei der 15-Jährige seine Geschwindigkeit aber nicht reduzierte.