Derby gab endgültig zwei Richtungen vor

Hypothetisch. In dieser Saison wird der Meister wohl GAK heißen, in der nächsten will die Admira aber angreifen. Was hat sie dafür zu tun? Im Kader kristallisierte sich ein fähiger Stamm heraus, der dürfte bleiben. Rasner und Ristanic stehen etwa vor der Vertragsverlängerung, morgen wird Sportdirektor Peter Stöger die Option auf Malicsek ziehen. „Der Peter hat für die kommende Saison drei, vier hochinteressante Spieler an der Angel“, weiß Admiras Geschäftsführer Niklas Belihart. Alles andere wäre auch verwunderlich, denn der Name Stöger steht für Qualität – und für die von Tschida erwähnte gewünschte Richtung . . .