Beim Mega-Erfolg kann es mega peinlich werden!

Der ausverkaufte steirische Meisterrunden-Gipfel in Hartberg hat Extra-Brisanz. Denn sowohl die Hausherren als auch der SK Sturm brennen im Herbst auf eine internationale Gruppenphase, brauchen dafür Punkte! Im Bestfall – also sollten sowohl Sturm als auch Hartberg in die bestmögliche europäische Kategorie einziehen – droht dem Fußball-Land Steiermark ein – Stand jetzt – sehr peinliches Szenario.