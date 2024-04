Autounfälle: Gegen Leitschiene und Lärmschutzwand

Traktor kippte um

Nur leicht verletzt wurde am Freitag ein Traktorfahrer bei einem Unfall in Linsenberg bei Poggersdorf: Der 79-Jährige hatte einen Acker gepflügt, war aber beim Rückwärtsfahren über den Böschungsrand geraten. Der Traktor kippte um und stürzte etwa zweieinhalb Meter in die Böschung. Eine medizinische Versorgung am Unfallort reichte dem Mann. Auch der Traktor hat kaum Schäden davon getragen.