„Potschertes-Leben“-Star drückt Ex-Klub die Daumen

Spenden für Kinder

Geblieben ist „Magic Hubich“ aber (s)ein großes Herz, das nicht nur für den FC Blau-Weiß schlägt. „Ich versuche mit meiner Verkleidung vor allem Spenden für Kinder zu sammeln, Gutes zu tun und Freude zu bereiten“, sagt der Mann, der einst für Vorwärts Steyr 34-, für den FC Blau-Weiß Linz 24- und für Admira Wacker 14mal getroffen – und die Figur von „Batman“ schon als Kind gebliebt hat. Und der in Tirol in seiner Fledermaus-Verkleidung selbst schon in seinem Beruf als Bus-Chauffeur am Steuer saß.