ÖTV-Frauen kämpfen nach Sieg jetzt um Rang eins

Österreichs Tennis-Frauen kämpfen beim Turnier der Europa-Afrika-Zone I im Billie Jean King Cup in Oeiras um Rang eins. In ihrer ersten Partie der zweiten Gruppenphase setzte sich die ÖTV-Auswahl am Freitag gegen Serbien mit 3:0 durch und kämpft nun am Samstag gegen die Niederlande um den Turniersieg. Den Aufstieg ins im Herbst stattfindende Play-off hatte die Truppe von Teamkapitän Marion Maruska schon am Dienstag vorzeitig fixiert.