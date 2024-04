100 Defibrillatoren für Streifenwagen der Polizei

100 Geräte für ganz Tirol

„In den nächsten Tagen werden die Einsatzfahrzeuge der Polizei mit mobilen Defibrillatoren ausgestattet. Damit stehen in den Streifenfahrzeugen rund um die Uhr insgesamt 100 mobile Defibrillatoren flächendeckend in Tirol zur Verfügung. Obwohl es sich bei den Defibrillatoren um sogenannte ,Laien-Defibrillatoren‘ handelt, die im Einsatzfall per Sprachanweisung dem Benutzer Anweisungen zur korrekten Verwendung geben, erhalten alle im Streifendienst eingesetzten Polizistinnen und Polizisten eine entsprechende Einschulung.“