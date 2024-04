Schriftsteller und Fotograf Michael Horowitz tot

Bereits 1969 begleitete er in New York die Pop-Art Künstlerin Kiki Kogelnik mit der Kamera. Seine Porträts von Größen wie Thomas Bernhard, Oskar Werner, Sir Peter Ustinov, H. C. Artmann oder Andy Warhol wurden in zahlreichen Büchern und Magazinen publiziert und in vielen Galerien gezeigt. Auch das Jüdische Museum Wien würdigte ihn mit der Schau „Horowitz. 50 Jahre Menschenbilder.“